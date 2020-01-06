Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей

6 января 2020 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственные номера транспортных средств всегда должны быть отчетливо видны, как того требует закон «О дорожном движении», сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев. Об этом сообщает в понедельник Trend.

"Невыполнение этого требования водителями транспортных средств считается нарушением правил эксплуатации автомобиля", - сказал он.

Однако, по его словам, некоторые водители, не соблюдают это требование, ссылаясь на дождливую погоду.

Гулиев напомнил, что согласно ст. 342.1.7 Кодекса об административных нарушениях, несодержание в чистоте государственного регистрационного знака движущегося транспортного средства, влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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