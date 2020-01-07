ГЭЦ Азербайджана проведет пробный экзамен для поступающих на госслужбу

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 11 января проведет пробный экзамен с новыми заданиями для эффективной подготовки к тестовому экзамену для лиц, желающих поступить на государственную службу по группам AA, AB, AC, BA, BB, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ.
Экзамен будет проходить по адресу: город Баку, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.
Онлайн-регистрация для участия в пробном экзамене завершится 11 января в 09:00 часов.
Регистрацию можно пройти по линку - http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)
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