ГЭЦ Азербайджана проведет пробный экзамен для поступающих на госслужбу

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 11 января проведет пробный экзамен с новыми заданиями для эффективной подготовки к тестовому экзамену для лиц, желающих поступить на государственную службу по группам AA, AB, AC, BA, BB, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен будет проходить по адресу: город Баку, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн-регистрация для участия в пробном экзамене завершится 11 января в 09:00 часов.

Регистрацию можно пройти по линку - http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.