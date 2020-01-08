В Азербайджане снижена возрастная планка предоставления пособия пожилым

8 января 2020 15:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новые законы, утвержденные Президентом Ильхамом Алиевым 16 декабря 2019 года, являются очередным шагом в направлении совершенствования системы соцобеспечения, наряду с укреплением социальной защиты населения.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, эти законы устраняют несоответствия в возрастном цензе на право на получение трудовой пенсии по возрасту и пособия по возрасту, возрастные рамки по обоим видам соцобеспечения теперь унифицированы.

Если до начала этого года женщины (не получающие трудовую пенсию) получали право на пособие по возрасту в 62 года, а мужчины - в 67 лет, то с начала года этот возрастной предел был унифицирован с аналогичным цензом на получение трудовой пенсии.

Таким образом, с первого января 2020 года право на пособие по возрасту получают женщины по достижении возраста 61,5, а мужчины - 64,5 лет (не получающие трудовую пенсию).

Назначения пособия по возрасту проводится в электронном виде с прошлого года, без необходимости лично обращаться в какое-либо ведомство.

Наряду с этим, согласно новому законодательству, возрастной предел для получения пособия по возрасту женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей до восьмилетнего возраста, снижается на год за каждого ребенка. То есть, если женщине, родившей и воспитавшей пятерых детей до восьмилетнего возраста, в настоящее время 56,5 лет, она получает право на пособие по возрасту, в случае если не получает трудовую пенсию. Также на пять лет снижена возрастная планка для матерей детей с ограниченными физическими возможностями.

Также на пять лет снижена возрастная планка мужчин-опекунов и отцов, которые по причине смерти матери, развода или лишения матери родительских прав самостоятельно, без вступления в брак воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более своих или приемных детей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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