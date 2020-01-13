В Азербайджане разработаны методы использования солончаковых земель

БАКУ /Trend/ - Разработаны методы использования солончаковых земель, орошаемых в центральной части Азербайджана, на данный проект уже выдан патент, сказал в понедельник Trend директор Института почвоведения и агрохимии НАНА Азербайджана Аловсат Гулиев.

По его словам, результаты исследования направлены на повышение плодородности этих земель и урожайности агроценозов (биогеоценоз, созданный человеком).

Гулиев добавил, что в настоящее время результаты исследования используются в научно-исследовательской программе третьего Мещерского филиала Всероссийского института мелиорации и гидротехники.

По его словам, в Азербайджане результаты исследования были применены на орошаемых солончаковых землях в фермерском хозяйстве в селе Минбаши Сабирабадского района Муганской равнины. Здесь удалось добиться 20-25 процентного роста урожайности на территориях, используемых для посева хлопка, зерна и клевера.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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