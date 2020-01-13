В Азербайджане разработаны методы использования солончаковых земель

13 января 2020 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Разработаны методы использования солончаковых земель, орошаемых в центральной части Азербайджана, на данный проект уже выдан патент, сказал в понедельник Trend директор Института почвоведения и агрохимии НАНА Азербайджана Аловсат Гулиев.

По его словам, результаты исследования направлены на повышение плодородности этих земель и урожайности агроценозов (биогеоценоз, созданный человеком).

Гулиев добавил, что в настоящее время результаты исследования используются в научно-исследовательской программе третьего Мещерского филиала Всероссийского института мелиорации и гидротехники.

По его словам, в Азербайджане результаты исследования были применены на орошаемых солончаковых землях в фермерском хозяйстве в селе Минбаши Сабирабадского района Муганской равнины. Здесь удалось добиться 20-25 процентного роста урожайности на территориях, используемых для посева хлопка, зерна и клевера.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сегодня ночью произойдет первое лунное затмение этого года
Общество 10 января 12:11
Представлен сигнальный вариант нового орфографического словаря азербайджанского языка
Общество 10 января 11:51
Обнародован прогноз космической погоды
Общество 9 января 11:33
В Азербайджане подготовлен проект по строительству алюминиевого завода
Экономика 8 января 17:43
Первое лунное затмение этого года будет наблюдаться и в Азербайджане
Общество 7 января 10:00
Первым вице-президентам и вице-президентам НАНА будут выделены штаты помощников
Общество 28 декабря 2019 15:27
Лента новостей
Азербайджан широко развивает сектор ВИЭ
Энергетика 12:48
Создан независимый медиа-центр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
Общество 12:48
В Болгарии один человек погиб при взрыве в жилом доме
Европа 12:47
Отчисления таможенных пошлин в госбюджет Азербайджана выросли
Финансы 12:43
Узбекский "Нефтегазинвест" закупит ультразвуковые приборы
Тендеры 12:43
Долина красок в Баку (ФОТО)
Культура 12:40
В прошлом году Турция увеличила экспорт стали и цемента в Азербайджан
Турция 12:39
Одна из крупнейших авиакомпаний России запуcтит рейсы в Казахстан
Транспорт 12:32
Проводятся сборы командиров батальонов азербайджанской армии (ФОТО)
Политика 12:23