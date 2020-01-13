В этом году завершится строительство большей части дороги Баку-Губа-Россия

13 января 2020 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственная политика по финансированию модернизации дорожной инфраструктуры останется неизменной и в 2020-м году, сообщили Trend в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Как говорится в сообщении, в результате этой политики в 2019-м году были проведены строительные и реконструкционные работы по 54-м проектам.

Общая протяженность построенных, реконструированных и отремонтированных в 2019-м году автомобильных дорог, проспектов и улиц составляет 1376,6 километра.

Агентство продолжит широкомасштабные работы по реконструкции магистральных, республиканских и местных автомобильных дорог, определенных в качестве основного приоритета бюджетного финансирования строительства автомобильных дорог в 2020 году.

Согласно этим проектам, охватывающим 30 регионов Азербайджана, а также 12 районов Баку, будет реализовано более 50 проектов дорожной инфраструктуры по модернизации и строительству дорог протяженностью около 1000 километров.

Также в этом году будут завершены работы по строительству большей части 152-километровой магистрали международного значения М-1 Баку-Губа-Госграница с Россией.

Автор:Самир Али Текст:Наргиз Исмаилова

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