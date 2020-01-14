БАКУ/Trend/ - Азербайджан попал в Топ-5 в рейтинге роста минимальной зарплаты, который составлен аналитиками интернет-портала Picodi.com, сообщает во вторник Trend.

Азербайджан в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на втором месте из 54 стран. В 2020 году сумма на руки выросла на 37,7 процента по сравнению с прошлым годом, составив 140 долларов.

Исследование охватило 54 страны, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата.

В зависимости от страны минимальную заработную плату получают от нескольких процентов (в Европе) до половины (в Африке) занятого населения.

«В 2020 году самый большой рост МРОТ (минимальный рост оплаты труда) мы зафиксировали в Нигерии (64,8 процента). Однако в пересчёте на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты остаётся одним из самых низких в мире (74 долларов). В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с этого года»,- говорится в сообщении.

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