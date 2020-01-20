В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО)

20 января 2020 12:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в полдень в понедельник, в День всенародной скорби - 20 января, на одну минуту приостановлено движение транспорта и пешеходов в память о жертвах трагедии "Черного января", сообщает Trend.

Минута молчания сопровождалась гудками кораблей в Бакинской бухте, поездов метро и железной дороги.

Напомним, что ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

День 20 января 1990 года вошел героической страницей в историю борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО)
  • В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО)
  • В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО)
  • В Азербайджане память шехидов почтена минутой молчания, приостановлено движение транспорта (ФОТО)
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