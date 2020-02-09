Выборы прошли без грубых нарушений общественного порядка - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе внеочередных выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана 9 февраля 2020 года, органы внутренних дел в соответствии со своими служебными обязанностями, установленными законом, обеспечивали безопасность и охрану общественного порядка, сообщили Trend в пресс-службе министерства внутренних дел.

Сообщается, что к 19:00 грубых нарушений общественного порядка и фактов незаконного вмешательства полиции в избирательный процесс зафиксировано не было.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)