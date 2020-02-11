В Лерике выпал снег высотой более метра (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В южном регионе наблюдался обильный снегопад.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель главы ИВ Лерикского района Габиль Меликов.

По его словам, толщина снежного покрова в предгорных и горных районах достигла 120 сантиметров.

"В районном центре высота сугробов достигла 80 сантиметров. Ветреная погода вызвала перебои в электроснабжении ряда сел. Однако проблема была устранена благодаря сотрудникам ОАО "Азеришыг". Дороги в отдаленные села уже очищены от снега, восстановлено электроснабжение. В настоящее время ситуация находится под контролем", - сказал Габиль Меликов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова).