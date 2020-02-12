В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу
БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 февраля проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам BA и BB вида В административных должностей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.
Экзамен пройдет в Баку.
Он начнется в 11:00 и продлится три часа.
Для участия в экзамене зарегистрированы 1856 кандидатов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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