В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 16 февраля проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу по группам BA и BB вида В административных должностей, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Экзамен пройдет в Баку.

Он начнется в 11:00 и продлится три часа.

Для участия в экзамене зарегистрированы 1856 кандидатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)