Рафик Гусейнов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

БАКУ /Trend/ - В Риме проходит чемпионат Европы по греко-римской борьбе, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

В третий день ЕВРО азербайджанский спортсмен Рафик Гусейнов (82 кг) выиграл у Даниеля Александрова (Болгария) - 2:1 и стал чемпионом во второй раз в своей карьере. Впервые он победил на ЕВРО-2011.

Таким образом, борцы греко-римского стиля завоевали 6 наград. Санан Сулейманов (77 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг) стали чемпионами, а Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.