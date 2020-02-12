Рафик Гусейнов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
БАКУ /Trend/ - В Риме проходит чемпионат Европы по греко-римской борьбе, сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.
В третий день ЕВРО азербайджанский спортсмен Рафик Гусейнов (82 кг) выиграл у Даниеля Александрова (Болгария) - 2:1 и стал чемпионом во второй раз в своей карьере. Впервые он победил на ЕВРО-2011.
Таким образом, борцы греко-римского стиля завоевали 6 наград. Санан Сулейманов (77 кг) и Рафик Гусейнов (82 кг) стали чемпионами, а Эльданиз Азизли (55 кг), Мурад Базаров (60 кг), Ульви Ганизаде (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг) завоевали бронзовые медали.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев внес поправки в Протокол об оказании финансовой помощи на содержание в Азербайджане Межгосударственного Совета
Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по развитию архивного дела в Азербайджане на 2020-2025 гг
Али Ахмедов: радикальная оппозиция стремится к конфронтации под предлогом "протеста" против результатов выборов
Граждане Азербайджана, не сумевшие вернуться из-за снегопада, размещены во временных приютах в Иране (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Пирили-Мурадхан-Сор-Сор (ФОТО)