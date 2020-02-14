Завтра в Азербайджане будет до 12 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, небольшая морось, умеренный юго-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 1-4, днем - 7-10, в Баку ночью - 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 776 до 771 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Умеренный западный ветер.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем - от 0 до 4 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)