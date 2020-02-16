В Азербайджане уделяют большое внимание спорту – посол Колумбии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане уделяют большое внимание спорту, сказал Trend посол Колумбии в Азербайджане Луис Антонио Димате Карденас.

"Сегодня я провел встречу с представителями делегации Колумбии, участвующими в Кубке мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. У них много ярких впечатлений, они в восторге от условий, которые в Азербайджане создаются для спортсменов. Поздравляю Азербайджан с прекрасной организацией соревнований", - сказал дипломат.

Луис Антонио Димате Карденас подчеркнул, что он в восторге от Национальной арены гимнастики в Баку.

"Гимнастическая арена в Баку большая и красивая, ее возможности удивляют, хочется, чтобы в каждой стране были подобные площадки", - добавил посол.

Дипломат отметил, что в прошлом году Баку посетила делегация из Колумбии, в которую вошли представители художественной гимнастики, в этом году также ожидается их визит в столицу Азербайджана.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

В первый день прошли квалификационные соревнования, а во второй день состоятся финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.

(Автор: Джани Бабаева)