Изменились правила аттестации по общему образованию в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Учащиеся, недовольные результатами суммативного оценивания в средних школах, а также полугодовыми и годовыми оценками, смогут обратиться с письменной жалобой к директору школы.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим Коллегия министерства образования сделала изменения в "Правиле аттестации учащихся на ступени общего образования (исключая итоговую аттестацию)".

Согласно изменениям, учащиеся, не довольные результатами суммативного оценивания, полугодовыми и годовыми оценками, в порядке, установленном пунктами 4.20 и 5.4 Правила, в течение 30 дней с даты публикации результатов оценивания для соответствующего расследования могут пожаловаться в письменном виде руководителю общеобразовательного учреждения.

В случае, если факты (ошибки в вопросе или подсчете оценок), указанные учащимся или его родителем будет подтвержден, то руководитель образовательного учреждения должен принять соответствующее решение. В результате с учетом случаев, повлиявших на итоги оценивания, проводится повторный подсчет. Также могут быть аннулированы результаты оценивания и для проверки знаний учащегося проведено повторное оценивание.

В случае, если факты не подтверждаются, то обратившейся стороне направляется обоснованный в связи с этим ответ.

Учащиеся, недовольные результатами повторного рассмотрения и переоценивания, могут пожаловаться в вышестоящие органы управления образованием или министерство образования. В случае, если указанные учащимися факты будут подтверждены, то общеобразовательным учреждениям поручается принять меры, указанные в 6.2.1 и 6.2.2 подпунктах настоящего Правила.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)