В Израиле вручили удостоверения новым членам Союза Писателей Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 февраля в Иерусалимской городской русской библиотеке, которая считается самой большой русской библиотекой на Ближнем Востоке, по инициативе международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз», были вручены удостоверения почётных членов Союза писателей Азербайджана, трём израильтянам, передает Trend со ссылкой на «АзИз».

Все трое репатриировались в Израиль в начале 90-х годов прошлого века из Азербайджана, и хоть и живут уже почти 30 лет на своей исторической Родине, не теряют связь с республикой, где они родились, учились, работали…

Удостоверения почётных членов вручили глава Бакинского Книжного Центра, писательницей Гюнель Анаргызы депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев и поэтесса Лейла Бегим.

Поздравить сразу 3 членов правления международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» ставших членами союза писателей Азербайджана собрались многие известные выходцы из Азербайджана, среди них Чингиз Гусейнов, Егяна и Михаил Сальманы, Шауль Симан Тов, Лев Спивак, Шабтай Агарунов и др.

Новыми членами главной писательской организации Азербайджана стали:

Павел Амнуэль, который родился в Баку в 1944 году. Окончив физический факультет Азербайджанского государственного университета, в течение 23 лет работал в лаборатории физики звёздных атмосфер — сначала в Шемахинской астрофизической обсерватории, а затем в Институте физики АН в Баку.

Кандидат физико-математических наук, опубликовал более 70 научных работ и пять книг по специальности.

Первая научно-фантастическая публикация — рассказ «Икария Альфа» в журнале «Техника — молодёжи» (1959). Первая книга – «Сегодня, завтра и всегда» - опубликована в 1984 году.

В 1990 году репатриировался в Израиль. Живёт в Иерусалиме.

В течение израильского периода Амнуэль опубликовал в периодической печати несколько сотен научно-фантастических и детективных рассказов. Автор романов «Люди Кода» (1997), «Тривселеная» (2000), «Дорога на Элинор» (2004) и др. Около тридцати книг вышли в России и Израиле.

Также автор ряда работ по истории НФ и развитию творческого воображения («Звёздные корабли воображения», 1988), совместно с Генрихом Альтовым разработал шкалу «Фантазия-2» для оценки научно-фантастических идей (1986).

С 2008 года является главным редактором литературного журнала «Млечный Путь» и одноименного издательства, а с 2010 года — также редактором международного журнала РБЖ Азимут.

Лауреат литературных премий «Аэлита», «Бронзовый Икар», им. А. Беляева, им. И. Ефремова и других.

Батсион Абрамова, пишущая под псевдонимом Бясти Гяльбинур родилась в поселке Красная Слобода, Губинского района Азербайджана. Окончив в Баку в 1974 году Педагогический институт, факультет иностранных языков, начала работать учительницей английского языка – сначала в своем родном поселке, а потом в Баку. В 1991-м она с мужем и детьми репатриировалась в Израиль. В Израиле Батсион Абрамова поступила и окончила факультет социальных работников Хайфскго университета, получила уже второй диплом о высшем образовании.

Примечательно, что в стране исхода она не писала стихов, а занялась творчеством лишь после нескольких лет, прожитых в Израиле. Батсион Абрамова является членом Федерации союзов писателей Израиля. Учитывая, что она училась, а затем и преподавала в школе на азербайджанском языке, знает Батсион его так же хорошо, как и свой родной – джуури, язык горских евреев. Именно поэтому стихи она пишет нa джуури и на азербайджанском. Несколько раз публиковалась в литературно-публицистических альманахах. В Израиле, вышли два сборника её поэтических произведений, и сейчас готовится к изданию третья книга.

Ефим Абрамов, родился в Баку в 1948 году. Окончил ВГИК, режиссерский факультет художественного кино и телефильма. Режиссер-постановщик нескольких художественных и короткометражных фильмов.

Автор сценария полнометражных, короткометражных, мультипликационных фильмов и сюжетов для сатирического тележурнала «Мозалан».

Рассказы напечатаны в различных периодических изданиях Израиля и Азербайджана. В соавторстве с Лейлой Бегим (Чехия) написано несколько повестей и пьес, которые поставлены и идут на сцене. Некоторые их совместные произведения переведены на английский и чешский языки.