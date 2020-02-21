Двух студентов сегодня выпишут из Клинического медцентра в Баку

БАКУ/Trend/ - Результаты анализов двух азербайджанских студентов (1997 года рождения), обучающихся в Гуанчжоу, и по прилету в Баку помещенных в Клинический медцентр с подозрением на коронавирус, вышли негативными. А точнее, у них не выявлен вирус, говорится в совместном сообщении пресс-служб минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, сообщает в пятницу Trend.

В течение дня ожидается их выписка.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)