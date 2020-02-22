В Израиле почтили память жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Израиле в Президентском лесу высажена роща «Ходжалы 613» памяти жертв трагических событий, имевших место в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992-го года в азербайджанском городе Ходжалы, когда были зверски убиты 613 мирных жителей этого города, среди которых были старики, женщины и дети. Роща была высажена в 2016 году еврейским национальным фондом «Керен Каемет ле Исраэль» (ККЛ) по инициативе международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» и стала беспрецедентным событием, поскольку здесь никогда не высаживались деревья в память о людях не еврейской национальности. С тех пор, каждый год, в эти дни ассоциация «АзИз» при поддержке ККЛ, а также международной компании “Justice for Khojaly” и Азербайджанского государственного комитета по работе с диаспорой организует в роще митинг, на который съезжаются выходцы из Азербайджана и представители других общин Израиля, чтобы почтить память невинных жертв трагедии в Ходжалы.

Как сообщили Trend в пресс-службе «АзИз», памятную церемонию 21-го февраля 2020-года открыл глава Евроазийского отделения Еврейского национального фонда «ККЛ» Игаль Ясинов, который приветствовал всех присутствующих гостей и подчеркнул важность проведения такого мероприятия в Президентском лесу, где выращена роща памяти невинных граждан дружественного Азербайджана, ставших жертвами захватнической политики армянских националистов.

Затем ведущая церемонии директор Азербайджанского Культурного центра «АзИз» Егяна Сальман рассказала об истории трагических событий в Ходжалы и попросила всех присутствовавших почтить память невинных жертв минутой молчания.

Депутат Кнессета Марк Ифраимов также выразил искреннее сожаление и надежду, что Нагорно-Карабахский конфликт найдёт своё справедливое решение в ближайшее время. "613 жертв Ходжалы напоминают мне о 613 заповедях Торы. И я хочу пожелать, чтобы как 613 заповедей объединяют еврейский народ на земле Израиля, пусть 613 жертв станут объединяющим символом азербайджанского народа на пути к териториальной целостности и процветанию" - сказал Марк Ифраимов.

Специально прибывший из Баку для участия в митинге депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев отметил, что он участвовоал в церемонии посадки этой рощи 4 года назад и поблагодарил организаторов и всех присутствующих за трепетное отношение к памяти невинных жертв Ходжалы. Рауф Алиев выразил уверенность, что благодаря целенаправленной правовой политике правительства Азербайджана Нагорно-Карабахский конфликт будет решён в скором времени и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

Затем выступили заместитель мэра города Кирьят-Бялика Нахум Рачевский, заместитель мэра города Холон Михаил Сутовский, представитель молодёжного крыла ассоциации «АзИз» Аяз Азизов и руководители общественных организаций.

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак, поблагодарил всех присутствовавших за неравнодушие к боли Азербайджана и представил изданный специально к этой дате сборник «Крик», в который вошли «Карабахские рассказы» известной азербайджанской писательницы Гюнель Анаргызы и венок сонетов «Плач по Карабаху» чешской поэтессы азербайджанского происхождения Лейлы Бегим.

В своих выступлениях Гюнель Анаргызы и Лейла Бегим рассказали о том как создавались их произведения и как родилась идея объединить их в сборник и прочли небольшие отрывки. Все присутствующие получили сборник "Крик" с автографами самих авторов, в память о сегодняшнем митинге посвященном страшной трагедии Ходжалы.

Траурный митинг завершили поминальная молитва которую прочел представитель ХАБАД рав Шауль Давид Бурштейн.

В заключении прозвучали государственные гимны Азербайджана и Израиля.