В работе автобусов, выезжающих из Азербайджана в Иран, изменений нет - служба

БАКУ/Trend/ - В работе регулярных рейсов автобусов, выезжающих в Иран, никаких изменений нет.

Об этом сказала пресс-секретарь Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, автобусы в Тегеран и Ардебиль ежедневно проходят дезинфекцию: "Информация об ограничении движения рейсов в Тегеран и Ардебиль не отражают действительности. Никаких изменений в работе рейсов нет. В случае каких-либо изменений пассажиры будут официально уведомлены об этом".

Напомним, что министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана подтвердило, что до сегодняшнего дня в Иране коронавирусом заразились 43, а скончались 8 человек.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)