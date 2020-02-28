Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос приостановления учебы в школах в связи с коронавирусом
БАКУ/Trend/ - Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос приостановления учебы в общеобразовательных учреждениях страны в связи с угрозой коронавируса, передает в пятницу Trend.
Вопрос прокомментировал руководитель пресс-службы министерства образования Джасарат Валехов.
"Внесение изменений в продолжительность учебного года и дней каникул на территории Азербайджана в связи с чрезвычайными ситуациями (военное положение, землетрясение, наводнение, массовое заболевание) осуществляется решением Кабмина, а по тем или иным причинам в отдельных учебных заведениях - приказом министерства образования", - сказал Валехов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос приостановления учебы в школах в связи с коронавирусом
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