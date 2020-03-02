В Центрах "Службы ASAN" проведены дезинфекционные работы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Центрах "Службы ASAN" проведены дезинфекционные работы, сказал в понедельник Trend завотделом по связям с общественностью Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Эльнур Нифталиев.

По его словам, эти работы проводятся в нерабочие часы центров.

«Меры по предупреждению распространения острых респираторно-вирусных инфекций в Центрах "Службы ASAN" продолжаются. Так, в Центрах была проведена дезинфекция, во время которой использовались специальные лекарственные растворы».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)