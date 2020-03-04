В Азербайджане оглашено число лиц, сменивших имя, фамилию и отчество

БАКУ /Trend/ - Минюст Азербайдана обнародовало число лиц, сменивших имя, фамилию и отчество.

Как сообщили в министерстве в ответ на запрос Trend, в 2019 году в отделах регистрации зафиксировано 2 689 случаев смены имени, фамилии и отчества. Данный процесс осуществляется по желанию гражданина на основании его заявления. За прошедший период этого года по этому вопросу обратились 313 человек.

Было отмечено, что число таких обращений в государственные органы значительно сократилось. В 2018 году для смены имени, фамилии или отчества обратились 2891 человек, в 2017 году - 3013, в 2016 году - 2967, а в 2015 году - 2314 человек.

Основными причинами для смены личных данных указывалось анормальное звучание, трудное произношение, несоответствие с национальностью, полом, сомнительное значение и другие причины.

Отметим, что смена имени, фамилии и отчества разрешается гражданам Азербайджана по достижении совершеннолетия. Однако органы попечительства и опеки местной исполнительной власти имеют право разрешить смену имени, а в случае с фамилией, на таковую другого родителя и до 18-летнего возраста, с учетом интересов ребенка на основании совместного заявления родителей.

Смена окончания фамилии осуществляется на основании заявления гражданина. В некоторых случаях законодательство запрещает смену имени, фамилии или отчества - если лицо привлечено к уголовному делопроизводству в качестве подозреваемого или обвиняемого, если у лица есть непогашенная судимость или в его отношении принято решение об обязательных мерах медицинского характера.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)