В Хачмазе в эксплуатацию будет сдан Реабилитационный центр
БАКУ /Trend/ - Работа по созданию современной реабилитационной инфраструктуры для лиц с инвалидностью в соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева охватывают и Региональный реабилитационный центр для лиц с инвалидностью в Хачмазском районе, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В настоящее время уже завершается капитальный ремонт и работа по реконструкции, проводимая для создания условий реабилитации по высоким стандартам. В ближайшее время запланировано открытие Центра.
Комплексные медико-социальные реабилитационные услуги в Центре могут получать свыше 600 лиц с инвалидностью
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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