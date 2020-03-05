Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана и Генпрокуратура распространили информацию (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана и Генпрокуратура распространили информацию, сообщает в четверг Trend.

В совместной информации говорится: "В последние дни в ряде СМИ и соцсетях лица, заинтересованные в создании искусственного ажиотажа и беспокойства в обществе, предвзято распространили голосовое сообщение о том, что якобы в третьей городской Клинической больнице (Сабунчинская больница) от вируса, называемого COVID-19, или заражения эпидемией коронавируса скончался один человек".