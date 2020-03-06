В Государственном морском агентстве Азербайджана проведена дезинфекция
БАКУ /Trend/ - Государственное морское агентство осуществляет деизфекционные работы, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Было отмечено, что министерство продолжает неотложные меры с целью недопущения распространения в стране коронавируса COVİD-19.
В министерстве добавили, что в рамках данных мер вход и выход всех иностранных судов в порты Азербайджана и операции по грузоперевалке на портах осуществляется в соответствии с рекомендациями Международной морской организации и Всемирной организации здравоохранения.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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