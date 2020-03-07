Поздравление Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 8 Марта от детей с синдромом аутизма (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Дети с синдромом аутизма своеобразно поздравили Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиеву по случаю Международного женского дня - 8 Марта.
Как сообщает в субботу Trend, воспитанники Центра реабилитации для детей с синдромом аутизма при Общественном объединении "Вместе и здоровые", приготовив праздничный торт для Мехрибан Алиевой, направили ей свои поздравления посредством видеоролика.
Представляем читателям это видеопоздравление:
Отметим, что 30 декабря прошлого года Первый вице-президент Мехрибан Алиева, побывала в Центре реабилитации для детей с синдромом аутизма, где они совместно отметили новогодний праздник, испекли торт, сыграли на фортепиано различные мелодии.
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Поздравление Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 8 Марта от детей с синдромом аутизма (ВИДЕО)
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