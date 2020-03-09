В Баку за незаконную продажу медицинских масок задержаны иностранные граждане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели комплексные оперативные меры в отношении лиц, которые по стоимости в несколько раз выше реальной пытались продать медицинские маски, а также контрабандным путем вывезти их за пределы страны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД.

Согласно информации, разоблачены и задержаны несколько групп лиц, среди которых также иностранные граждане.

Так, при попытке продажи большого количества медицинских масок были задержаны трое граждан Ирана. Кроме того, на съемной квартире в Ясамальском районе Баку у двух граждан Китая было изъято большое количество медицинских масок, которые они готовились отправить в Китай. Был также задержан житель столицы Ариф Исмайлов, подозреваемый в том, что снабжал этих граждан Китая масками в большом объеме.

Также при попытке продажи масок были задержаны житель Хачмазского района Эльвин Баламетов, жители Баку Эльшан Алекперов, Аслан Мусаев, Шахин Фарзалиев и Вагиф Мехбалыев.

В результате проведенных мер у членов групп в качестве вещественных доказательств было изъято около 1 миллиона единиц медицинских масок

Главное управление продолжает расследование по выявленным фактам.

(Текст: Кямаля Сеидова)