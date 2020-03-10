В Азербайджане завершилась регистрация по приему на работу учителей со срочными контрактами

БАКУ /Trend/ - Для учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Азербайджана на срочной основе, завершилась электронная регистрация по приему на работу на основании бессрочного контракта.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, в целом в рамках конкурса зарегистрировались 2971 кандидат, из них 2540 - подтвердили свое электронное заявление.

По завершении проверки заявлений соответствующая информация будет отправлена в личные кабинеты кандидатов.

Отметим, что в процессе могли принять участие преподаватели, которые набрали проходные балы во время конкурсов по приему на работу, проведенных по 2018-2019 и 2019-2020 учебным годам, со среднеспециальным и высшим образованием, а также принятые на вакантные или новые места.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)