В Азербайджане завершилась регистрация по приему на работу учителей со срочными контрактами
БАКУ /Trend/ - Для учителей, работающих в общеобразовательных учреждениях Азербайджана на срочной основе, завершилась электронная регистрация по приему на работу на основании бессрочного контракта.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, в целом в рамках конкурса зарегистрировались 2971 кандидат, из них 2540 - подтвердили свое электронное заявление.
По завершении проверки заявлений соответствующая информация будет отправлена в личные кабинеты кандидатов.
Отметим, что в процессе могли принять участие преподаватели, которые набрали проходные балы во время конкурсов по приему на работу, проведенных по 2018-2019 и 2019-2020 учебным годам, со среднеспециальным и высшим образованием, а также принятые на вакантные или новые места.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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