Объявлена завтрашняя программа видеоуроков на телеканале Mədəniyyət
БАКУ/Trend/ - Объявлена завтрашняя программа передачи «Время урока», транслируемой на телеканале Mədəniyyət при организации министерства образования, сообщает в среду Trend.
Завтрашние видеоуроки будут проведены для учащихся 1, 2, 3, 4, 6 и 10 классов.
Уроки начнутся в 10:00 и закончатся в 15:00.
В видеоуроках будут даны пояснения по темам.
Завтрашнее расписание видеоуроков приведено ниже:
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Имидж независимого Баку привлекателен для России и других соседей Азербайджана - российский политолог
В Брюсселе обсуждена ведущая роль Азербайджана в обеспечении энергетической и транспортной безопасности Европы (ФОТО)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
На фоне негативных экономических тенденций в мире Азербайджан демонстрирует устойчивость - политолог
Эльхан Алескеров с участием политологов Ильгара Велизаде и Ризвана Гусейнова обсудил на экспертной площадке Baku Network ситуацию вокруг Нагорного Карабаха (ВИДЕО)