Объявлена завтрашняя программа видеоуроков на телеканале Mədəniyyət

БАКУ/Trend/ - Объявлена завтрашняя программа передачи «Время урока», транслируемой на телеканале Mədəniyyət при организации министерства образования, сообщает в среду Trend.

Завтрашние видеоуроки будут проведены для учащихся 1, 2, 3, 4, 6 и 10 классов.

Уроки начнутся в 10:00 и закончатся в 15:00.

В видеоуроках будут даны пояснения по темам.

Завтрашнее расписание видеоуроков приведено ниже:

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)