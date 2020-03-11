Общественный совет при минобразования Азербайджана обратился к участникам образовательного процесса

БАКУ /Trend/ - Общественный совет при министерстве образования Азербайджана обратился к участникам образовательного процесса в связи с временным приостановлением обучения, учебновоспитательного процесса.

Как сообщает в среду Trend, в обращении отмечается, что в связи с решением в сфере образования, принятом с целью пресечения распространения в стране коронавируса COVİD-19, в некоторых СМИ, социальных медиа распространяется дезинформация, объективно необоснованная и направленная на введение людей в заблуждение. В связи со сложившейся ситуацией Общественный совет обсудил вопрос и посчитал необходимым разъяснить ряд аспектов.

"Общественный совет, исходя из приоритетности охраны здоровья участников образовательного процесса, рассматривает продление паузы в учебно-образовательном процессе до 27 марта в связи с медико-профилактическими и дезинфекционными мерами в учебных заведениях как адекватное решение в создавшихся условиях", - говорится в обращении.

Общественный совет призывает участников образовательного процесса не доверять непрофессиональному подходу и не распространять неофициальную информацию, направленную на введение в заблуждение населения и вызывающую психологическую напряженность. Совет призывает общественность ссылаться только на официальную информацию Кабинета министров, министерства образования, а также других соответствующих государственных структур и органов.

В обращении отмечается, что для предотвращения отставания в образовательном процессе в связи с временным закрытием учебных заведений министерство образования располагает резервными вариантами, и в качестве примера этому можно привести то, что 10 марта 2020 года на телевизионном канале Mədəniyyət стартовали видеоуроки.

Как отмечается в обращении, по информации Оперативного штаба при Кабинете министров, ситуация в стране находится под полным контролем, и соответствующие структуры принимают превентивные меры для недопущения распространения коронавируса. Несмотря на это, Общественный совет призывает родителей проявить еще большую ответственность в связи со сложившейся ситуацией, уделять детям больше времени, не отпускать их в места массового скопления людей, неукоснительно соблюдать правила личной гигиены.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)