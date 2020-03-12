В Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира FIG по спортивной гимнастике, сообщает Trend.

Перед началом соревнований прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В первый день пройдут квалификационные соревнования мужчин в вольных упражнениях на ковре, упражнениях на параллельных брусьях и на кольцах. Женщины будут бороться за путевку в финал в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике представляют Мурад Агарзаев, Марина Некрасова, Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов, Самира Гахраманова, Джавидан Бабаев.

Кубок мира FIG по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 12-15 марта. В соревновании, которое носит лицензионный характер на Олимпийские игры "Токио-2020", принимают участие 158 спортсменов из 42 стран.

В первые два дня четырехдневных соревнований пройдут квалификации, а в следующие два дня - финалы. Традиционный кубок AGF Trophy будет вручен гимнастам, набравшим наивысшие баллы за исполнение.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)