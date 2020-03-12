БАКУ/Trend/ - В Институте географии Академии наук Азербайджана исследуются экономико-географические и политические проблемы территориальной организации производства, социальной структуры и населения, сообщает в четверг Trend со ссылкой Академию.

В рамках исследований природно-техногенные угрозы комплексно были оценены на основании ArcGis технологий, составлена Цифровая карта экологических рисков Азербайджана.

Согласно карте, 37,2 процента территории страны являются территориями с очень слабым экологическим риском, 19,8% - со слабым, 23,9% - средним, 12,4% - высоким и 6,8% - очень высоким.

Полученные результаты могут сыграть роль ориентира для организации экологического управления и устойчивого развития регионов.

Впервые по современным принципам и методам и с учетом факторов деградации составлена Карта по деградации земли прикаспийских низменностей. В соответствии с картой процесс деградации охватывает 97,5% территории, 61,4% из которых относятся к сильному и очень сильному классу деградации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)