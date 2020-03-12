Энергооператор Азербайджана проводит дезинфекцию на всех своих объектах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерэнержи» осуществляет неотложные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на АО.

На всех электростанциях, подстанциях, региональных электросетях, других объектах и во всех зданиях, где работают люди, в том числе, вспомогательных строениях, проводятся необходимые мероприятия, дезинфекционные работы. Рабочие помещения, залы, центры управления и другие комнаты, коридоры, лестницы, фойе обрабатываются специальными растворами, говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)