В Азербайджанском музыкальном театре осуществляются превентивные меры против коронавируса
БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском академическом музыкальном театре проводятся работы по дезинфекции, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство культуры.
Согласно информации, как и в других организациях и на предприятия страны, в академическом музыкальном театре осуществляются необходимые профилактические меры по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана.
Продезинфицированы залы, гримерные, помещения для репетиций, коридоры, сообщили в пресс-службе театра.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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