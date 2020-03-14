В Азербайджанском музыкальном театре осуществляются превентивные меры против коронавируса

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском академическом музыкальном театре проводятся работы по дезинфекции, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство культуры.

Согласно информации, как и в других организациях и на предприятия страны, в академическом музыкальном театре осуществляются необходимые профилактические меры по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана.

Продезинфицированы залы, гримерные, помещения для репетиций, коридоры, сообщили в пресс-службе театра.

(Текст: Кямаля Сеидова)