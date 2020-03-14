Распространители слухов о "закрытых магазинах" будут строго наказаны - оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - Распространители слухов о "закрытых магазинах" будут строго наказаны.

Как сообщает Trend,об этом говорится в заявлении оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана

В сообщении отмечается, что в социальных сетях и мессенджерах распространяются ложные сообщения о том, что в Баку будут якобы закрыты продуктовые магазины - для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

"Режим работы продуктовых магазинов, маркетов и супермаркетов меняться не будет. В настоящее время предпринимаются комплексные меры по защите здоровья населения и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ограничения работы продовольственных магазинов в перечне этих мер нет", - говорится в заявлении штаба.