Грязевые вулканы могут принести Азербайджану дополнительную прибыль - Институт геологии и геофизики

БАКУ /Trend/ - Организация лечения вулканической грязью в Азербайджане, развитие экотуризма в этом направлении могут принести дополнительную прибыль Азербайджану.

Об этом в понедельник сказал Trend профессор Института геологии и геофизики Национальной академии наук Азербайджана, доктор наук Адиль Алиев.

По его словам, на территории страны имеются свыше 350 всевозможных грязевых вулканов.

Алиев отметил, что по численности, составу, активности грязевые вулканы в Азербайджане не имею аналогов в мире. Эти вулканы крайне важный объект, с точки зрения развития экотуризма.

"Некоторые туристы путешествуют именно в те страны, где организовано лечение вулканической грязью. Следует учесть, что вулканы типа "Готурдаг" и "Чейилдаг" в Гобустане, крайне редко встречаются в мире. Вулкан "Чейилдаг", который находится в 50 километрах к западу от Баку, постепенно извергаясь на протяжении долгого времени образует куполообразный слой брекчии.

Вулкан, похожий на "Готурдаг", есть только в России. В других странах таких вулканов нет. Поэтому он интересен туристам, прибывающим в Азербайджан. Если вложить в это дело инвестиции, то можно увеличить поток капитала в страну", - отметил Адиль Алиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)