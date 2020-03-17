Погранслужба Азербайджана открыла «горячую линию»
БАКУ/Trend/ - В пограничном контроле Государственной пограничной службы (ГПС) открыта «горячая линия» - 16-58, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Службу.
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