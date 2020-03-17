В Азербайджане отложены собеседования и экзамен по поступлению на госслужбу

БАКУ /Trend/ - С 18 марта откладываются собеседования с кандидатами для поступления на государственную службу, а также вступительный экзамен по административным исполнительным обязанностям.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, об этом говорится в письме Кабмина от 16 марта 2020 года, направленном в государственные учреждения в связи с предотвращением угрозы коронавируса.

Информация о новых сроках проведения собеседований и экзаменов будет предоставлена дополнительно.

Также, поскольку выпускные экзамены (5, 12, 19 апреля) были отложены, экзамен, который должен быть проведен 26 апреля для выпускников предыдущих лет, также откладывается.

Кроме того, согласно соответствующему письму Кабмина, с 17 марта 2020 года в Государственном экзаменационном центре прекращается прием граждан.

Для обращений и подробной информации граждане могут обратиться по номеру 1653, на электронный адрес, или воспользоваться информацией на сайте ГЭЦ.

(Текст: Эльдар Джанашвили)