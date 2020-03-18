В Кюрдамире реконструируется автодорога, соединяющая три села (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Кюрдамирском районе началась реконструкция автомобильной дороги Араб – Губалы-Чёль – Губалы-Магеррамли протяженностью 18 километров, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог Азербайджана.

Беря начало со 170-го километра автодороги Баку – Алят – госграница Грузии, автодорога Араб – Губалы-Чёль – Губалы-Магеррамли охватывает три села, в которых проживают около 4 тысяч человек.

На следующем этапе строительства начнутся работы по асфальтированию, будут построены автобусные остановки, установлены дорожные знаки, указатели километража, информационные щиты.

Реконструкцию дороги планируется завершить в этом году.

Это обеспечит удобство населения, проживающего по вышеуказанному маршруту, внесет вклад в социально-экономическое развитие не только сел, но и всего района.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)