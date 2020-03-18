На въездах в Баку, Сумгайыт и Абшерон из регионов будут установлены посты полиции (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Для контроля прибывающих из регионов в Баку, Сумгайыт и Абшерон в праздничные дни в трех местах будут установлены посты полиции, сказал в среду Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Кямран Алиев.
По его словам, работа уже начата: «Посты устанавливаются на 65-м километре трассы Баку-Алят-Астара, 45-м километре автодороги Баку-Губа и 26-м километре автотрассы Баку-Шамахы. Завтра с 00:00 часов все автомобили и пассажиры, прибывающие с этих направлений в Баку, Сумгайыт и Абшерон, будут останавливаться и проверяться.
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