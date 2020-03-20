БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ряд сотрудников госструктур отправят в оплачиваемый отпуск на месяц - с 29 марта по 29 апреля.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров страны, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

В заявлении Кабмина подчеркивается, что эта мера вызвана необходимостью предотвратить распростарнение коронавирусной инфекции. Все отправленные в отпуск сотрудники получат заработную плату в полном объеме.