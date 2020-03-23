В Азербайджане выявлены еще 7 фактов заражения коронавирусом - Оперативный штаб (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 7 фактов заражения коронавирусом, сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров.
В настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под наблюдением врачей находится 61 человек с активным коронавирусом, состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести, остальные чувствуют себя нормально, их самочувствие стабильное. В связи с лечением пациентов предпринимаются необходимые меры.
Случаи заражения коронавирусом в Азербайджане выявляются среди лиц, приехавших из-за рубежа, и по фактам заражения друг друга внутри страны.
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