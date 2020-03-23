Обнародовано число объектов и водителей в Азербайджане, нарушивших требования Оперативного штаба

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принимает на территории страны необходимые меры по социальной изоляции в связи с коронавирусом.

Как сообщили в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД, отменены массовые мероприятия, рестораны и кафе работают до 15:00.

В целом, граждане с пониманием относятся к применяемым ограничениям и поддерживают меры, осуществляемые государством.

Однако, владельцы отдельных предприятий общественного питания в некоторых городах и района республики пытаются нарушить установленный рабочий режим, продолжив деятельность и после 15:00. В рамках осуществленных контрольных мер, по республике было выявлено 411 предприятий, в том числе 154 в Баку, которые продолжали функционировать после установленного времени. По вышеуказанной причине 347 владельцев объектов были предупреждены, а 71 владелец - оштрафован в административном порядке.

В то же время, трое были арестованы в административном порядке за распространение среди населения дезинформации в связи с распространением коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в рамках исполнения соответствующего постановления Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана о запрете на въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств, зарегистрированных в иных городах и районах республики, на 65-м километре магистрали Баку-Газах, на 26-м километре автодороги Баку-Шамахы и на 45-м километре трассы Баку-Губа созданы три особых полицейских поста, которые несут круглосуточную службу. На сегодняшний день были возвращены 4000 автомобилей, желающих нарушить ограничения и въехать в Баку, Сумгайыт и Абшероонский район.

Следует отметить, что все осуществляемые меры служат обеспечению безопасности граждан и защите их здоровья. Ввиду этого, МВД призывает граждан серьезно соблюдать требования мер по социальной изоляции Оперативного штаба при Кабинете министров, с пониманием отнестись к рекомендациям, предложениям и решениям Оперативного штаба.

(Текст: Турал Гараджаев)