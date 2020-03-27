Завтра в Баку до 16 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами туман, ветер юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 12-16, в Баку ночью 5-7, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-90, днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью 3-8, днем 15-20, в горах ночью 0-5, днем 6-11 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)

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