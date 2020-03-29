Фонды Jack Ma и Alibaba отправят медицинскую помощь Азербайджану

БАКУ/Trend/ - Фонды Jack Ma и Alibaba отправят медицинскую помощь семи странам, а именно Азербайджану, Бутану, Индии, Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану и Вьетнаму, для борьбы с коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на иностранные СМИ.

Как отмечается, в совокупности эти семь стран получат в общей сложности 1,7 миллиона масок, 165 тысяч тестовых наборов, а также защитную одежду, аппараты искусственного дыхания и лобные термометры.

Отметим, что Фонд Jack Ma был создан основателем Alibaba Group Джеком Ма 15 декабря 2014 года и занимается вопросами образования, предпринимательства, женского лидерства и охраны окружающей среды.

Фонд Alibaba, созданный в декабре 2011 года, в основном занимается финансированием охраны водных ресурсов, повышения осведомленности об окружающей среде и развития зеленых организаций.