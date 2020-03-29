Эльчин Гулиев и Кямаледдин Гейдаров встретились с лицами, помещенными на карантин (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев и министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров 29 марта встретились с гражданами, которые по возвращении из России были помещены на карантин.

Об этом в воскресенье сообщили Trend в Государственной пограничной службе Азербайджана.

В ходе встречи граждане были подробно проинформированы о проводимых под руководством главы государства мерах по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Было разъяснено, что данные меры имеют исключительное значение для защиты здоровья людей, и важно соблюдать требования особого режима карантина.

Затем состоялось ознакомление с условиями нахождения в карантине и питания граждан, выслушаны их обращения и просьбы, а также приняты меры для скорейшего решения поднятых вопросов.

Начальник Госпогранслужбы и глава МЧС ознакомились и с дополнительно отведенными местами для лиц, которые будут помещены на карантин. Был проведен анализ работы, проделанной для защиты здоровья граждан, даны соответствующие поручения.

Также были проанализированы ситуация с организацией карантинных мер на погранично-пропускном пункте, вопрос эвакуации в карантинную зону лиц, прибывших в страну. Была отмечена организация на высоком уровне совместной деятельности, даны соответствующие поручения для дальнейшего улучшения сотрудничества государственных органов в этом направлении.

(Текст: Турал Гараджаев)