Деятели культуры и искусства Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - К акции «Оставайся дома, спаси жизни», инициированной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), присоединились также деятели культуры и искусства Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

В своем обращении они призвали всех поддержать превентивные и неотложные меры правительства против угрозы коронавирусной инфекции.

Trend представляет вниманию данное видеообращение.

(Текст: Кямаля Сеидова)