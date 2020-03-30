Деятели культуры и искусства Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - К акции «Оставайся дома, спаси жизни», инициированной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), присоединились также деятели культуры и искусства Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.
В своем обращении они призвали всех поддержать превентивные и неотложные меры правительства против угрозы коронавирусной инфекции.
Trend представляет вниманию данное видеообращение.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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