Фирдовси Умудов: Несоблюдение рекомендаций и решений по карантину может привести к большим потерям (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Фирдовси Умудов обратился с призывом соблюдать правила особого карантинного режима, сообщает во вторник Trend

По словам вице-президента Федерации, мировая общественность столкнулась с великим бедствием: «Развитые страны мира несут большие потери из-за этого вируса, и процесс продолжается. Азербайджан тоже столкнулся с этой угрозой. Если проявлять халатность, не соблюдать введенные правила, не считаться с решениями и рекомендациями по карантину, то мы можем понести большие потери. Необходимо теснее сплотиться вокруг нашего государства».

Он напомнил, что Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева обратились в связи с этим к населению, подчеркнув, что всегда рядом со своими гражданами: « Мы, как народ, должны консолидироваться, чтобы победить этот вирус».

Отметим, что в рамках осуществляемых государством мер по предотвращению широкого распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) от людей требуется оставаться в домах и квартирах, постоянных или временных местах проживания (нахождения).

В связи с этим деятельность в других направлениях, кроме работы и услуг, необходимых для жизнедеятельности людей, останавливается с 00.00 часов 31 марта 2020 года по 00.00 часов 20 апреля 2020 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)