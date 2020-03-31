Азербайджан приостановил воздушное и железнодорожное сообщение с Россией - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан приостановил воздушное и железнодорожное сообщение с Россией, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В связи с глобальной пандемией коронавируса на основании взаимной договоренности регулярные пассажирское авиасообщение и железнодорожные пассажироперевозки между Азербайджаном и Россией с сегодняшнего дня приостановлены.

Для взаимного принятия граждан Самурский погранично-пропускной пункт на границе двух стран работает в ограниченном режиме и по установленному графику.

Обращения граждан, желающих приехать в Азербайджан через погранично-пропускной пункт между Азербайджаном и Россией, продолжают поступать.