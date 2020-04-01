Заразившаяся во Франции азербайджанка рассказала о самочувствии

БАКУ/Trend/ - "Уже шестой день как я получаю лечение, которое должно длиться десять дней", - сказала в среду Trend заразившаяся коронавирусной инфекцией во Франции президент Дома Азербайджана в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана во Франции Мирвари Фаталиева.

По ее словам, симптомы болезни уже стали угасать: "Сейчас меня беспокоит одышка, слабость и усталость. Надеюсь, что это постепенно пройдет. Психологически я очень сильна, и верю, что преодолею этот вирус. Я не впала в панику в этой ситуации, и верю в свою внутреннюю силу. Внимание и забота, которые проявляют ко мне близкие и знакомые, поддерживают меня. Берегите себя".

(Автор: Орхан Джуварлы. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)