"Знак отличия" для такси теперь можно получить и в ООО "Азерпочт" (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - "Знак отличия" для такси теперь можно получить и в ООО "Азерпочт", сказала Trend в понедельник глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.
По ее словам, новый порядок в этом вопросе инициирован министерством транспорта, связи и высоких технологий.
«После введения в связи с угрозой коронавируса ограничения на междугородний въезд-выезд возникла необходимость облегчения работы таксистов. Им не нужно будет обращаться для получения "знака отличия" в региональные центры Госслужбы. Теперь это можно будет сделать в любом филиале "Азерпочт" в регионах. После получения "знака отличия" информация о водителе будет размещена на сайте "icaze.e-gov.az".
Аллахъярова сказала, что до сегодняшнего дня "знак отличия" получил 201 водитель такси.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)