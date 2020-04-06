"Знак отличия" для такси теперь можно получить и в ООО "Азерпочт" (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - "Знак отличия" для такси теперь можно получить и в ООО "Азерпочт", сказала Trend в понедельник глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, новый порядок в этом вопросе инициирован министерством транспорта, связи и высоких технологий.

«После введения в связи с угрозой коронавируса ограничения на междугородний въезд-выезд возникла необходимость облегчения работы таксистов. Им не нужно будет обращаться для получения "знака отличия" в региональные центры Госслужбы. Теперь это можно будет сделать в любом филиале "Азерпочт" в регионах. После получения "знака отличия" информация о водителе будет размещена на сайте "icaze.e-gov.az".

Аллахъярова сказала, что до сегодняшнего дня "знак отличия" получил 201 водитель такси.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)